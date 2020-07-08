Донбасс. Оперативная лента военных событий 09.07.2020

«Мы попросили координаторов от ОБСЕ прояснить ситуацию с блокированием утверждения и подписания дополнительных мер. В ответ госпожа Грау нас уверила, что в ближайшее время у ОБСЕ будет рабочий документ со списком дополнительных мер, обозначенных в рамках прошедшей встречи на полях нормандского формата, который сразу же будет направлен как базовый на проработку в профильную группу», — отметила Никонорова.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 08.07.202009:55Специальный представитель ОБСЕ на Украине посол Хайди Грау пообещала в ближайшее время представить документ со списком дополнительных мер, обозначенных в рамках прошедшей 3 июля встречи нормандского формата. Об этом заявила полпред ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.Добавим, что 3 июля в столице Германии состоялась встреча политсоветников нормандского формата по Донбассу (РФ, ФРГ, Украина, Франция).Она также поприветствовала продвижение в работе по проекту дополнения к Рамочному решению в рамках встречи Контактной группы, а также некоторое продвижение в согласовании противоминных мероприятий. Кроме того, по словам главы МИД, сегодня было решено продолжить диалог и для формирования полноценного плана разминирования — досогласовать оставшиеся 7 участков, среди которых есть объекты критической инфраструктуры, требующие ремонтно-восстановительных работ.09:00Украинские силовики вечером в 21.30 со стороны Авдеевки (вент. ствол ш-ты "Бутовка") обстреляли населенны пункт Спартак. Выпущено 4 мины калибром 82 мм, произведено 2 выстрела из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.