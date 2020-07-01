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"Лугансквода" сократила подачу воды в Кировск и Стаханов из-за ремонта на водоводе - МЧС

Sergey Сегодня, 10:4524Новости
"Лугансквода" сократила подачу воды в Кировск и Стаханов из-за ремонта на водоводе - МЧС
Государственное унитарное предприятие ЛНР "Лугансквода" сократила подачу воды в Кировск и Стаханов из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
"9 июля 2020 года с 7:00 ориентировочно до 16:00 11 июля 2020 года в связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 900 мм "Крымское – Стаханов" (с учетом вхождения в режим) сокращена подача воды потребителям: Кировск – 100%, Стаханов – 50%", - говорится в сообщении.
09 июля — Луганск

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