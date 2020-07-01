С начала года в водоемах региона утонули 24 человека
Более 20 человек утонули в водоемах региона с начала года.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«С начала года из водоемов ЛНР подняты тела 24 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что только за последние сутки из водоемов были подняты тела трех утонувших жителей ЛНР.
Ранее в МЧС сообщали, что по состоянию на 6 июля с начала года в водоемах ЛНР утонули 15 человек.
Напоминаем основные правила поведения на воде:
— если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
— если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.
Во время купания нельзя:
— прыгать с обрывов и других возвышений, не проверив дно;
— заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
— купаться в нетрезвом виде;
— устраивать в воде опасные игры;
— долго купаться в холодной воде;
— далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;
— пересаживаться, находясь в лодке, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки. Происшествия - Сегодня, 10:45 59
Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«С начала года из водоемов ЛНР подняты тела 24 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что только за последние сутки из водоемов были подняты тела трех утонувших жителей ЛНР.
Ранее в МЧС сообщали, что по состоянию на 6 июля с начала года в водоемах ЛНР утонули 15 человек.
Напоминаем основные правила поведения на воде:
— если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
— если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.
Во время купания нельзя:
— прыгать с обрывов и других возвышений, не проверив дно;
— заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
— купаться в нетрезвом виде;
— устраивать в воде опасные игры;
— долго купаться в холодной воде;
— далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;
— пересаживаться, находясь в лодке, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки. Происшествия - Сегодня, 10:45 59
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