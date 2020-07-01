С начала года в водоемах региона утонули 24 человека



Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

«С начала года из водоемов ЛНР подняты тела 24 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что только за последние сутки из водоемов были подняты тела трех утонувших жителей ЛНР.

Ранее в МЧС сообщали, что по состоянию на 6 июля с начала года в водоемах ЛНР утонули 15 человек.

Напоминаем основные правила поведения на воде:

— если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

— если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.

Во время купания нельзя:

— прыгать с обрывов и других возвышений, не проверив дно;

— заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;

— купаться в нетрезвом виде;

— устраивать в воде опасные игры;

— долго купаться в холодной воде;

— далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

— пересаживаться, находясь в лодке, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки. Происшествия - Сегодня, 10:45 59 Более 20 человек утонули в водоемах региона с начала года.Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.«С начала года из водоемов ЛНР подняты тела 24 человек», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что только за последние сутки из водоемов были подняты тела трех утонувших жителей ЛНР.Ранее в МЧС сообщали, что по состоянию на 6 июля с начала года в водоемах ЛНР утонули 15 человек.— если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;— если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.— прыгать с обрывов и других возвышений, не проверив дно;— заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;— купаться в нетрезвом виде;— устраивать в воде опасные игры;— долго купаться в холодной воде;— далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;— пересаживаться, находясь в лодке, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки. Происшествия - Сегодня, 10:45 59

Метки: {keywords}