Народный Совет ЛНР за полгода принял девять законов, разработанных бюджетным комитетом

Депутаты Народного Совета ЛНР за I полугодие 2020 года приняли девять законов, разработанных парламентским комитетом по вопросам бюджетно-финансовой инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель комитета Алексей Белецкий."За указанный период (за полгода) работы комитетом было рассмотрено два новых законопроекта и 11 законопроектов по внесению изменений в действующие законы Луганской Народной Республики, девять законопроектов приняты Народным Советом как законы", - сказал он.Депутат уточнил, что в частности парламентом приняты законы "О минимальном размере оплаты труда", а также были внесены изменения в законы "О Государственном банке" и "О налоговой системе"."Такое частое внесение изменений в закон "О налоговой системе" позволяет оперативно усовершенствовать налоговую систему, что дает возможность для развития предпринимательской деятельности, а это приводит к развитию экономики нашей Республики в целом", - добавил Белецкий.Парламентарий проинформировал, что в настоящее время комитет занимается подготовкой 23 законопроектов, которые находятся на разных стадиях рассмотрения и планируются к принятию Народным Советом во втором полугодии. В частности, работа ведется над проектами законов "О валютном регулировании и валютном контроле", "О защите прав потребителей" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"."Отдельно хочется остановиться на законопроекте, над которым работает Народный Совет совместно с Государственным банком. Это закон о банках и банковской деятельности, - отметил Белецкий. - Он будет устанавливать общие положения банковской деятельности, описание ее структуры. В законе определен круг операций, которыми могут заниматься исключительно кредитные организации. Дано определение союзов, ассоциаций, групп и холдингов, создаваемых банками. Заложены основы взаимоотношений банков и государства".Закон будет регламентировать регистрацию кредитных организаций и лицензирование банковских операций, процедуру создания филиалов и представительств; определять особенности создания на территории Республики кредитной организации с иностранным участием; определять основания для отзыва лицензии и порядок ликвидации банка."В законе будет прописано также о банковской стабильности и надежности, и конечно о защите прав вкладчиков и кредиторов. Вводится понятие банковских резервов, дается определение банковской тайны, а также будут описаны процедура наложения ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной организации", - добавил председатель комитета.Он пояснил, что принятие этого закона "позволит в полной мере запустить банковское дело, даст возможность привлечения иностранных инвесторов и повлечет развитие экономики", а также "позволит запустить кредитование как потребительского класса, так и в дальнейшем ипотечного".09 июля — Луганск