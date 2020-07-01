Пожары за сутки уничтожили в ЛНР около 50 га сухой травы и пшеницы – МЧС

Пожары за сутки уничтожили в Республике около 50 га сухой травы и пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В Перевальском районе между селами Веселогоровка и Степановка в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горела сухая трава и кустарник на площади 40 га на открытой территории", - говорится в сообщении.

В селе Огульчанск Краснодонского района на открытой территории горело 8 га пшеницы и 1 га сухой травы.

Напомним, Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР продлил действие пятого, высшего, класса пожарной опасности до 12 июля. Пятый класс пожарной опасности в Республике был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем несколько раз продлевался.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

09 июля — Луганск