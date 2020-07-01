Козак рассказал о В«театре абсурдаВ» в переговорах с Украиной по Донбассу

Большинство вопросов в рамках урегулирования в Донбассе могло быть решено в достаточно короткие сроки, однако из-за противоречивой и постоянно меняющейся позиции украинской стороны переговоры нередко напоминают театр абсурда и не приносят результатов, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.Козак заявил, что «с завидной регулярностью различные должностные лица Украины делают различного рода противоречащие друг другу, зачастую взаимоисключающие заявления», передает ТАСС.Так, в рамках обсуждения проекта регламента Контактной группы заместителем руководителя украинской делегации в Контактной группе была высказана позиция о том, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений не является обязательным для Украины, так как он был «одобрен», а не «утвержден» Советом Безопасности ООН.После того, как представители Донбасса попытались зафиксировать и обнародовать эту позицию в протоколе заседания, на следующей встрече тот же заместитель председателя украинской делегации дезавуировал свое заявление.Также звучали, по словам Козака, и многие другие заявления подобного рода: например, о том, что Минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России.«Это постоянно дезориентирует других участников переговорного процесса и точно не способствует конструктивной работе. Все участники Контактной группы, и представители Донбасса, и Российской Федерации, и ОБСЕ, и самой Украины, вынуждены тратить значительную часть времени на выяснение истинной позиции Украины», – отметил он.По его словам, показательными являются «итоги нашей последней берлинской встречи, когда мы видим лишь попытки сохранить, как говорят коллеги, «дипломатическую двусмысленность» или «конструктивную неопределенность».«Уже такая терминология появилась, которая как раз и приводит к тому, что никаких решений нет – ни по политическим вопросам, ни по гуманитарным, ни по вопросам обеспечения безопасности», – указал он.Козак признался, что в условиях бесконечных, не приносящих результатов переговоров иногда действительно возникает желание «стукнуть кулаком по столу»: «Многочасовые, безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда. Но поскольку в соответствии с Минскими соглашениями Россия – один из участников Контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ».«Единственной основой для этого являются Минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы», – подчеркнул замглавы администрации президента.Козак подчеркнул, что Россия готова поддержать любые договоренности между Киевом и Донбассом, у нее нет никаких «красных линий» в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Москва не хочет и того, чтобы ситуация в Донбассе превратилась в «замороженный» конфликт, не теряет надежду на «мирное политическое урегулирование конфликта».При этом в части политических и правовых аспектов урегулирования конфликта в Донбассе переговорный процесс в данный момент находится на нулевой отметке.«Мы предложили образовать Консультативный совет как площадку, если хотите, как повод, для начала обсуждения хотя бы на общественном уровне этих базовых вопросов урегулирования конфликта. И вот такая, казалось бы, совсем невинная идея, которая позволяла хоть в какой-то форме начать диалог, уже на следующий день встретила в Киеве ожесточенное сопротивление», – привел он пример.Замглавы администрации президента напомнил, что представителей Украины, которые подписали протокол о намерениях создать такой совет, обвинили тогда в государственной измене и чуть ли не возбудили уголовные дела против них: «Такие обвинения звучали в том числе от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко, которым подписаны Минские соглашения, где реально легализован диалог с официальными представителями Донбасса. Не международная правосубъектность, а диалог».Таким образом, сложилась «абсолютно абсурдная ситуация».«В итоге в части политических и правовых аспектов урегулирования конфликта до сих пор процесс находится, по существу, на той же нулевой отметке. Содержательных предложений от Украины о политических условиях урегулирования конфликта и о порядке их согласования с представителями Донбасса не поступало. К идее создания Консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога больше не возвращались. Если не считать не до конца сформулированное анекдотичное предложение назначить решением украинских властей представителей Донбасса и с назначенными лицами вести дискуссию об урегулировании конфликта», – сказал Козак.Он указал также, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, «это мнение исключительно авторов этих заявлений».Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР. Так он отреагировал на то, что республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.Наталья Ануфриева