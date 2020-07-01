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Сегодня

Анкета офицера 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ

root Сегодня, 13:0022Новости
Анкета офицера 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ


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And_upgrade2@mail.ru

And_upgrade3@mail.ru

27. Ваш регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу доходов и сборов и имеют отметку в паспорте.

- 2993218773

28. Номер, серия, кем и когда выдан на Ваше имя паспорт гражданина Украины.

- Паспорт № 463793, серия ВМ, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998.

29. Имеете ли Вы документы, которые дают право для выезда за границу? Если да, укажите название, серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.

- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, серия: FN, номер: 633340, дата выдачи: 2 мая 2018 года, орган, выдавший: 5135.

30. Оформляете ли Вы документы на выезд за границу для постоянного проживания? Если да, укажите государство, наименование территориального органа Государственной миграционной службы?

- Нет, не оформляю.

31. Существуют ли обстоятельства, препятствующие, по Вашему мнению, сохранению доверенной Вам государственной тайны? Если существуют, то какие именно?

- Нет, таких обстоятельств не имеет.
Борис Рожин

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