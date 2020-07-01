Анкета офицера 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ

https://www.facebook.com/and.u...https://ok.ru/profile/54091720...And_upgrade@mail.ruAnd_upgrade2@mail.ruAnd_upgrade3@mail.ru27. Ваш регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу доходов и сборов и имеют отметку в паспорте.- 299321877328. Номер, серия, кем и когда выдан на Ваше имя паспорт гражданина Украины.- Паспорт № 463793, серия ВМ, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998.29. Имеете ли Вы документы, которые дают право для выезда за границу? Если да, укажите название, серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, серия: FN, номер: 633340, дата выдачи: 2 мая 2018 года, орган, выдавший: 5135.30. Оформляете ли Вы документы на выезд за границу для постоянного проживания? Если да, укажите государство, наименование территориального органа Государственной миграционной службы?- Нет, не оформляю.31. Существуют ли обстоятельства, препятствующие, по Вашему мнению, сохранению доверенной Вам государственной тайны? Если существуют, то какие именно?- Нет, таких обстоятельств не имеет.Борис Рожин