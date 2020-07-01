Картофель, лук и свекла подешевели в ЛНР в I декаде июля – Госкомстат

Картофель, лук и свекла подешевели в ЛНР в I декаде июля. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Стоимость картофеля снизилась на 24,4% – с 39,35 руб. до 29,73 руб., лука – на 12,8% – с 27,65 руб. до 24,10 руб., свеклы – на 12,2% – с 32,37 руб. до 28,41 руб. Незначительно подешевели говядина, свинина, сало, рис, макаронные изделия, гречневая крупа, горох, сахар, молоко и творог.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, овсяные хлопья, соль, вареные колбасы, сосиски и сардельки, рыбу и рыбные консервы, сметану, сливочное и подсолнечное масло, сыр и питьевую бутилированную воду.

В I декаде июля незначительно подорожали чай, бензин марки А-92 и дизельное топливо. Подорожали яйца, капуста и бензин А-95.

Ранее в Госкомстате сообщали, что в III декаде июня в ЛНР подешевели лук, картофель, свекла и капуста.

09 июля — Луганск