Названы первые страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Роспотребнадзор предложил список стран, в которые могут возобновиться полеты из России на первом этапе снятия ограничений по международному авиасообщению. Список стран дал источник одной из авиакомпаний, участвующей в переговорах.В список вошли Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Венгрия, Дания, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Отмечается, что данные страны полностью соответствуют разработанным Роспотребнадзором критериям эпидемиологической безопасности.Ранее, как сообщалось, Роспотребнадзор принял решение отменять ограничения на международные авиаперелеты в два этапа. Даты еще неизвестны. Также сообщалось, что первыми под снятие ограничений должны попасть страны СНГ.источник