Минюст ЛНР в июне зарегистрировал 48 ведомственных нормативных правовых актов

Министерство юстиции ЛНР в июне зарегистрировало 48 ведомственных нормативных правовых актов. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение июня 2020 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 48 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества возвращено без государственной регистрации на доработку четыре нормативных правовых акта, признаны не подлежащими государственной регистрации два нормативных правовых акта, возвращено без рассмотрения два нормативных правовых акта", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в июне актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе – приказ Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР от 15 мая 2020 года № 109 "О внесении изменений в Порядок выдачи (аннулирования) автомобильному перевозчику разрешения на обслуживание международного автобусного маршрута общего пользования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 9 июня 2020 года за № 232/3416).

Приказ предусматривает возможность продления срока действия разрешения на обслуживание международного автобусного маршрута общего пользования в случаях наступления чрезвычайных ситуаций и/или введения режима повышенной готовности в странах, по территории которых осуществляется международная перевозка.

Эта мера связана с введением на территории Республики и сопредельных государств ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и предусмотрена в целях установления дополнительных прав комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении (лишении) права на обслуживание международных автобусных маршрутов общего пользования.

Срок действия разрешений продлевается на срок действия указанных обстоятельств при условии подтверждения таких обстоятельств официальным документом иностранного государства, но не более чем на шесть месяцев с момента окончания действия разрешительного документа.

Важным зарегистрированным документом является Инструкция по заполнению и применению деклараций об уровне оптово-отпускных цен производителя (исходной стоимости), изменении оптово-отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя (исходной стоимости) при реализации продовольственных товаров, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли ЛНР от 22 мая 2020 года № 70 (зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛНР 11 июня 2020 года за № 241/3425).

Инструкция устанавливает единые требования к заполнению и применению деклараций об уровне оптово-отпускных цен производителя, изменении оптово-отпускных цен производителя при реализации продовольственных товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию.

Требования инструкции распространяются на субъекты хозяйствования независимо от формы собственности – производителей и субъектов внешнеэкономической деятельности, в том числе и на физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке продовольственных товаров на территории Республики.

Также в Министерстве отметили приказ Министерства образования и науки ЛНР от 26 мая 2020 года № 566-од "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 25 июня 2020 года за № 259/3443).

Особенности приема на обучение определяют правила приема граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, граждан Российской Федерации, Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего образования. Указанные особенности обусловлены мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавируса на территории ЛНР.

С более детальным текстом нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, в мае Министерство юстиции ЛНР зарегистрировало 28 ведомственных нормативных правовых актов.

09 июля — Луганск