Кировск и Стаханов остались без воды из-за аварии на водоводе



Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«9 июля 2020 года с 7:00 ориентировочно до 16:00 11 июля 2020 года в связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 900 мм «Крымское — Стаханов» (с учетом вхождения в режим) сокращена подача воды потребителям: Кировск — 100%, Стаханов — 50%", — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 16:00 32 «Лугансквода» сократила подачу воды в Кировск и Стаханов из-за ремонта на водоводе.Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«9 июля 2020 года с 7:00 ориентировочно до 16:00 11 июля 2020 года в связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 900 мм «Крымское — Стаханов» (с учетом вхождения в режим) сокращена подача воды потребителям: Кировск — 100%, Стаханов — 50%", — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 16:00 32

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