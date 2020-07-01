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На видео попали возможные виновники пожаров в Луганской области

robot Сегодня, 16:1525Новости
На видео попали возможные виновники пожаров в Луганской области
В соцсети опубликовано видео, на котором неизвестные лица на автомобиле поджигают поле якобы в Луганской области.
На кадрах видно, как из автомобиля во время движения выливают на землю и поджигают топливо, в результате чего на поле начинается пожар.
Пока, достоверно не известно, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 15:46 151

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