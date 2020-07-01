ДонГТИ благодаря поддержке главы ЛНР создал свободную Wi-Fi зону

Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ, ранее университет ДонГТУ) благодаря поддержке главы Республики Леонида Пасечника создал на своей территории свободную Wi-Fi зону. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник информационного отдела вуза Андрей Фомин."У нас в университете установлены новые точки доступа Wi-Fi благодаря поддержке главы Республики, Министерства образования (и науки ЛНР). Было закуплено оборудование, силами университета оно было смонтировано, настроено", - рассказал он.Фомин отметил, что в зону покрытия входит вся территория ДонГТИ.Ранее благодаря поддержке главы ЛНР свободные Wi-Fi зоны создали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганский национальный аграрный университет и Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки.Министр образования и науки Республики Сергей Цемкало сообщал, что в рамках оптимизации системы высшего образования "по ДонГТУ было принято решение о том, что мы его переименовываем в институт". Он также информировал, что ЛНР переименует национальные вузы в государственные.09 июля — Луганск