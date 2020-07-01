ВСУ препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в районе Нижнего – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе поселка городского типа Нижнее. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки нами зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Нижнее в зоне ответственности 93-й бригады для подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ с целью сокрытия от ОБСЕ фактов размещения военной техники", - говорится в сообщении.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 июля — Луганск