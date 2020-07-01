Парламент за полгода зарегистрировал три разработанных профильным комитетом законопроекта

Народный Совет ЛНР за I полугодие зарегистрировал три законопроекта, разработанных парламентским комитетом по вопросам имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологической безопасности. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель комитета Андрей Губарев."Комитетом (за полгода) подготовлено три заключения по законопроектам, ответственным по которым является комитет, с решением зарегистрировать внесенные пакеты документов как законопроекты", - сказал он.Председатель комитета сообщил, что в I полугодии комитет работал над 16 плановыми и 13 внеплановыми законопроектами."Всего состоялось 29 заседаний рабочих групп. Пять законопроектов отозваны субъектом законодательной инициативы с целью доработки. Один законопроект внесен в Народный Совет Луганской Народной Республики и находятся на стадии подготовки к принятию в первом чтении", - добавил Губарев.В частности, в этот период депутатами велась работа над законопроектами "О радиационной безопасности населения", "Об охране окружающей среды", "О животном мире", "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики", "О внесении изменений в КоАП ЛНР в части установления ответственности за нарушение законодательства в области генно-инженерной деятельности"."На данный момент комитет является ответственным за подготовку 18 законопроектов, которые находятся на разных стадиях рассмотрения и планируются к принятию Народным Советом Луганской Народной Республики во втором полугодии", - отметил парламентарий.Он уточнил, что наиболее значимым из них является законопроект "Земельный Кодекс Луганской Народной Республики". Кроме того, работа ведется над проектами законов "Об экологической экспертизе", "Об особо охраняемых природных территориях", "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".09 июля — Луганск