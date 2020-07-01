Киев прорабатывает упрощение режима прохождения КПВВ на линии разграничения для пенсионеров

Украина проработает рекомендации Международного комитета Красного Креста относительно упрощения пересечения линии разграничения на Донбассе для наиболее уязвимых категорий населения. В первую очередь речь идет о пенсионерах.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующих договоренностей сегодня достигли во время видеоконференции замглавы ОП Игорь Жовква и руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

«Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК относительно упрощения режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров», — сообщили в ОП.

Стороны также согласились направить дополнительные усилия для обеспечения доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которые незаконно удерживаются боевиками на оккупированном Донбассе, в Крыму и РФ.

Кроме того, собеседники отметили важность скорейшего запуска Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также усилить работу с РФ по обмену пленными.

Новости Региона - Сегодня, 17:00 29