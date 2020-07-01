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Киев прорабатывает упрощение режима прохождения КПВВ на линии разграничения для пенсионеров

verter Сегодня, 17:1523Новости
Киев прорабатывает упрощение режима прохождения КПВВ на линии разграничения для пенсионеров
Украина проработает рекомендации Международного комитета Красного Креста относительно упрощения пересечения линии разграничения на Донбассе для наиболее уязвимых категорий населения. В первую очередь речь идет о пенсионерах.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Соответствующих договоренностей сегодня достигли во время видеоконференции замглавы ОП Игорь Жовква и руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт.
«Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК относительно упрощения режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров», — сообщили в ОП.
Стороны также согласились направить дополнительные усилия для обеспечения доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которые незаконно удерживаются боевиками на оккупированном Донбассе, в Крыму и РФ.
Кроме того, собеседники отметили важность скорейшего запуска Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также усилить работу с РФ по обмену пленными.
Новости Региона - Сегодня, 17:00 29

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