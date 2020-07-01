В Кремле на официальном уровне никогда не обсуждали присоединение Донбасса к России



«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.

Также он отметил, что предлагал Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий. Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбасса.

По его словам, украинская сторона заявила, что уже готов проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.

«Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен», — сказал Козак.

Он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.

Однако Козак считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.

«Никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле», — добавил он.

Кроме того, Козак заявил, что если Киев будет затягивать переговоры по Донбассу, то это будет прямой путь к замораживанию конфликта.

«Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы», — сказал он.

По словам Козака, до начала марта «были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта».

«Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — резюмировал он. Новости в Мире - Сегодня, 16:37 62 Заместитель руководителя администрации президента РФ и неформальный «куратор» по украинскому направлению в Кремле Дмитрий Козак заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью агентству «ТАСС».«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.Также он отметил, что предлагал Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий. Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбасса.По его словам, украинская сторона заявила, что уже готов проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.«Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен», — сказал Козак.Он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.Однако Козак считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.«Никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле», — добавил он.Кроме того, Козак заявил, что если Киев будет затягивать переговоры по Донбассу, то это будет прямой путь к замораживанию конфликта.«Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы», — сказал он.По словам Козака, до начала марта «были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта».«Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — резюмировал он. Новости в Мире - Сегодня, 16:37 62

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