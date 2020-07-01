В Кремле на официальном уровне никогда не обсуждали присоединение Донбасса к России
Заместитель руководителя администрации президента РФ и неформальный «куратор» по украинскому направлению в Кремле Дмитрий Козак заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью агентству «ТАСС».
«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.
Также он отметил, что предлагал Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий. Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбасса.
По его словам, украинская сторона заявила, что уже готов проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.
«Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен», — сказал Козак.
Он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.
Однако Козак считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.
«Никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле», — добавил он.
Кроме того, Козак заявил, что если Киев будет затягивать переговоры по Донбассу, то это будет прямой путь к замораживанию конфликта.
«Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы», — сказал он.
По словам Козака, до начала марта «были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта».
«Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — резюмировал он. Новости в Мире - Сегодня, 16:37 62
«Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак.
Также он отметил, что предлагал Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий. Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбасса.
По его словам, украинская сторона заявила, что уже готов проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.
«Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен», — сказал Козак.
Он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.
Однако Козак считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.
«Никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле», — добавил он.
Кроме того, Козак заявил, что если Киев будет затягивать переговоры по Донбассу, то это будет прямой путь к замораживанию конфликта.
«Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы», — сказал он.
По словам Козака, до начала марта «были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта».
«Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — резюмировал он. Новости в Мире - Сегодня, 16:37 62
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