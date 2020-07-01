Глава ЛНР во время поездки в Краснодон почтил память героев-молодогвардейцев (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки в Краснодон возложил цветы к памятнику "Клятва", установленному в память о героях "Молодой гвардии". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Глава Республики посетил Краснодонский ордена Дружбы народов музей "Молодая гвардия". Свои впечатления от просмотра экспозиции, а также слова благодарности хранителям музея Пасечник записал в книге почетных гостей."Выражаю огромную благодарность руководству музея и руководству Краснодонского района за поддержание музея в прекрасном состоянии и за сохранение нашей истории, которая передается из поколения в поколение и является основой патриотического воспитания нашей молодежи", - написал глава ЛНР.Коллектив музея в знак благодарности за оказываемую поддержку и внимание вручил главе ЛНР книгу советского писателя Александра Фадеева "Молодая гвардия".Затем в сквере возле музея краснодонцы смогли задать Пасечнику актуальные для города вопросы, в решении которых глава Республики пообещал оказать содействие.К главе ЛНР с просьбой обратилась представитель администрации Краснодона и Краснодонсокого района. Она рассказала, что Краснодонский дворец культуры (ДК) имени "Молодой гвардии" состоит из 16 структурных подразделений, расположенных по территории района. Для проведения выездных культурно-массовых мероприятий дворцу необходима звукоусиливающая аппаратура стоимостью около 250 тыс. руб."Я думаю, что 250 тысяч мы для вас (ДК) найдем. Я очень хочу, чтобы в Краснодоне была музыка, чтобы люди радовались, жили", - сказал Пасечник."Молодая гвардия" — подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в основном, в Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. Организация была создана вскоре после оккупации Краснодона немецко-фашистскими войсками. "Молодая гвардия" насчитывала около 110 участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет. Большинство молодогвардейцев были убиты оккупантами.09 июля — Луганск