Мнение: Мирзаян рассказал о сценарии присоединения республик Донбасса к РФ

Если Россия присоединит к себе республики Донбасса, пока минские соглашения действуют хотя бы формально, это повесит на нее клеймо могильщика этих соглашений и агрессора, а также навсегда похоронит надежду на то, что когда-нибудь Украина перестанет играть роль антироссийского форпоста Запада.Такое мнение в своей колонке для Life.ru высказал политолог Геворг Мирзаян, комментируя инициативу партии Захара Прилепина «За правду» вынести вопрос о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья на референдум.Ранее эту инициативу прокомментировал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, заявив, что он «не в курсе» подобных планов.По мнению Геворга Мирзаяна, присоединение республик Донбасса к России, не только навсегда заклеймит нашу страну как агрессора, но и окончательно уничтожит даже слабую надежду на то, что когда-нибудь украинское государство могло бы, возможно с помощью тех же Минских соглашений, переформатироваться в федерацию или нейтральную конфедерацию, перестав быть антироссийским форпостом Запада.«В этой ситуации присоединение де-юре никак не изменит реального положения дел в республиках в лучшую сторону — разве что успокоит паникеров, до сих пор рассказывающих сказки о «предателях, которые хотят сдать Донбасс Украине». А вот в худшую — изменит», — отметил политолог.Против России, включившей в свой состав новые территории, будут введены дополнительные пакеты санкций, считает Мирзаян, при этом возникнут проблемы в вопросах евразийской интеграции, так как страны будут просто бояться Москву. Пострадает и консолидация русофобских сил на украинской территории.«Не говоря уже о том, что на Западе резко увеличится количество сторонников включения Киева и того, что останется от Украины, в НАТО». – считает политолог.В то же время, отметил Мирзаян в заключение, все это совсем не значит, что тема присоединения республик Донбасса окончательно закрыта, просто для этого нужны другие обстоятельства. Которые еще могут сложиться нужным образом. Например, если Киев решит применить силу, чтобы закрыть вопрос с ЛНР и ДНР, или если он воспримет эти территории как обузу и придет к выводу, что от них лучше добровольно отказаться – тогда Россия сможет включить Луганскую и Донецкую народные республики в свои границы.источник