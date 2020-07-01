Пенсионеры из Луганска сняли за неделю в банках Станицы Луганской более 4 млн грн



Об этом рассказали в Минреинтеграции.



Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».



Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.



«Минреинтеграции неоднократно подчеркивало, что граждане, которые фактически проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и имеют статус ВПЛ, получат выплаты в полном объеме. Это уже доказано на примере Луганщины. Во время карантина пенсии и социальные выплаты накапливались за картах Ощадбанка. Как только была налажена работа КПВВ, люди начали их получать в полном объеме», — отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Новости Региона - Сегодня, 16:30 487 В период с 1 по 8 июля в отделениях Ощадбанка, расположенных в Станице Луганской, клиенты сняли 4,3437 млн грн. За аналогичный период июня было снято 160,7 тыс. грн.Об этом рассказали в Минреинтеграции.Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.«Минреинтеграции неоднократно подчеркивало, что граждане, которые фактически проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и имеют статус ВПЛ, получат выплаты в полном объеме. Это уже доказано на примере Луганщины. Во время карантина пенсии и социальные выплаты накапливались за картах Ощадбанка. Как только была налажена работа КПВВ, люди начали их получать в полном объеме», — отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Новости Региона - Сегодня, 16:30 487

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