Пенсионеры из Луганска сняли за неделю в банках Станицы Луганской более 4 млн грн
В период с 1 по 8 июля в отделениях Ощадбанка, расположенных в Станице Луганской, клиенты сняли 4,3437 млн грн. За аналогичный период июня было снято 160,7 тыс. грн.
Об этом рассказали в Минреинтеграции.
Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».
Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.
«Минреинтеграции неоднократно подчеркивало, что граждане, которые фактически проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и имеют статус ВПЛ, получат выплаты в полном объеме. Это уже доказано на примере Луганщины. Во время карантина пенсии и социальные выплаты накапливались за картах Ощадбанка. Как только была налажена работа КПВВ, люди начали их получать в полном объеме», — отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Новости Региона - Сегодня, 16:30 487
Об этом рассказали в Минреинтеграции.
Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».
Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.
«Минреинтеграции неоднократно подчеркивало, что граждане, которые фактически проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и имеют статус ВПЛ, получат выплаты в полном объеме. Это уже доказано на примере Луганщины. Во время карантина пенсии и социальные выплаты накапливались за картах Ощадбанка. Как только была налажена работа КПВВ, люди начали их получать в полном объеме», — отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Новости Региона - Сегодня, 16:30 487
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