Международный Комитет Красного Креста (МККК) за полгода оказал гуманитарную помощь более 27 тыс. жителей ЛНР. Об этом заявил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс."В течение первых шести месяцев этого года мы уже предоставили примерно 115 тонн гуманитарной помощи. Помощь от МККК за этот период 2020 года получили более 27 тысяч человек", - сказал он.Глава офиса уточнил, что "это помощь для борьбы с COVID-19 для около 5,5 тысячи людей, 3,4 тысячи (жителей ЛНР) получили помощь в виде гигиенических наборов, мебели и кухонного обихода".Брюйнинкс добавил, что сотрудники медицинского отдела МККК с начала года передали больницам Республики материалы и медикаменты, рассчитанные для помощи приблизительно 18 тыс. человек."Мы продолжаем помогать людям, которые страдают от сахарного диабета. Мы продолжаем предоставлять материалы для центра переливания крови", - сказал он.Глава офиса сообщил, что МККК тесно сотрудничает с Обществом Красного Креста ЛНР и непосредственно его председателем Татьяной Сливой."Мы материалы эти больницам и медицинским структурам предоставляем либо напрямую, либо через Общество Красного Креста. Госпожа Слива очень помогает нам", - отметил Брюйнинкс.Он рассказал, что Комитет Красного Креста также помогает государственному унитарному предприятию ЛНР "Лугансквода", предоставляя трубы, насосы и различные материалы.Брюйнинкс сообщил, что в планах МККК до конца года предоставитель 500 теплиц жителям Республики, подсобные хозяйства которых пострадали в результате обстрелов. Также МККК планирует предоставлять школьникам из социально незащищенных семей канцелярские наборы.При этом Брюйнинкс напомнил, что МККК больше не осуществляет раздачу жителям ЛНР продуктовых наборов."Когда мы говорим о доставке гуманитарной помощи, люди думают, что речь идет о продуктовых наборах. Мы это уже больше не делаем. Эта программа завершена в 2019 году. В этом году мы это не планируем", - сказал он.Глава офиса МККК отметил, что продолжавшийся четвре года проект по раздаче продуктовых наборов "был направлен на быструю помощь, чтобы у человека было быстро, что поесть, чтобы он мог сохранить деньги и купить что-то другое"."Но так как время идет, мы пытаемся реагировать на нужды другими проектами. Например, теплица позволяет получить прибыль и себе вырастить покушать", - пояснил он.Ранее представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщала, что украинская сторона блокирует процесс создания транспортного коридора для доставки гуманитарной помощи в ЛНР, и Международный Комитет Красного Креста вынужден доставлять гуманитарную помощь в ЛНР через пешеходный мост у Станицы Луганской.Международный Комитет Красного Креста – гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.09 июля — Луганск