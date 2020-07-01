Депутаты и активисты ОД "Мир Луганщине" благоустроили зеленую зону в Луганске (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", члены Молодежного парламента и депутаты Народного Совета ЛНР благоустроили зеленую зону в Жовтневом районе Луганска. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В лесополосе в районе улиц Лебедева-Кумача и Кавказская мусор копился годами. За несколько часов работы активистам удалось очистить зеленую зону от мусора и веток. Общими усилиями участниками субботника в зеленой зоне в районе улиц Лебедева-Кумача и Кавказская было собрано около трех кубических метров мусора, основную массу которого составили битые стекла, бутылки и крупный бытовой мусор", - говорится в сообщении.Мероприятие было инициировано председателям Народного Совета ЛНР, руководителем Республиканского исполкома общественного движения "Мир Луганщине" Денисом Мирошниченко и реализовано силами Молодежного парламента и депутата Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Юрия Юрова.Квартальная 84-го участка Елена Охрименко рассказала, что территория являлась проблемной на протяжении 10 лет, хотя до этого была "зеленой зоной и излюбленным местом отдыха местных жителей"."С каждым годом мусора становилось все больше, и до сегодня нам решить эту проблему никак не удавалось. На встрече квартальных с Денисом Мирошниченко я озвучила эту проблему, записала на бланке. Со мной связались, я рассказала обо всем более детально. После чего ко мне приехали активисты из ОД "Мир Луганщине", я показала нашу свалку и мне пообещали помочь. И вот сегодня здесь прошел субботник", - рассказала она, поблагодарив Мирошниченко и Юрова за участие в решении проблемы.Юров призвал жителей Луганска беречь природу и не засорять родной город."Мы надеемся, что после субботника эта посадка расцветет новыми красками. В этом районе в основном живут пожилые люди, и очень символично, очень правильно, что порядок наводит молодежь. Я горжусь молодыми людьми, которые состоят в ОД "Мир Луганщине", которые всегда готовы прийти на помощь. Вместе мы можем сделать очень многое", - подчеркнул он.Кроме того, депутат пообещал благоустроить и отремонтировать расположенную в этом районе детскую площадку."Здесь есть достаточно большая детская площадка, где нужно навести порядок. Думаю, что в очень недалеком будущем следующий субботник пройдет именно там – будем красить и ремонтировать!" - сказал Юров.Помощник председателя Народного Совета ЛНР Артем Ярмов проинформировал, что на этом участие молодежи и депутатов в благоустройстве Луганска не закончится, "впереди у активистов много планов и новых инициатив".Он выразил уверенность в том, что такие инициативы "сплачивают молодежь, учат ее бережному отношению к природе, дают возможность изучить спектр проблем, которые сегодня актуальны для города".09 июля — Луганск