Глава ЛНР посодействует в перерегистрации земли под храм Воскресения Христова в Краснодоне

Глава ЛНР Леонид Пасечник окажет содействие в перерегистрации земельного участка в Краснодоне, на котором до начала войны в Донбассе началось возведение храма Воскресения Христова. Об этом он сообщил во время встречи с жителями Краснодона.Настоятель храма протоиерей Виталий пояснил, что не может законно закончить строительство храма, так как благотворительный фонд, на который была оформлена земля под храм, перестал существовать еще в 2014 году, а его учредитель умер. Настоятель констатировал, что согласно законодательству ЛНР, храм является самостроем, поэтому его необходимо снести и только затем возможно узаконить участок, на котором он возводился."Я обязательно помогу. Я думаю, мы исключительным порядком поставим задачу земельному комитету (Государственному комитету по земельным отношениям ЛНР - примечание ЛИЦ) срочно решить этот вопрос", - поручил глава Республики своей администрации.Пасечник выразил уверенность в том, что новый храм украсит Краснодон и будет работать во благо его жителей.09 июля — Луганск