МККК пробурил скважину для обеспечения водой людей на пункте пропуска у Станицы

Международный Комитет Красного Креста (МККК) реализовал проект по бурению скважины для обеспечения технической водой людей, пересекающих линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". Об этом заявил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс."Некоторые проекты у нас (в 2020 году уже) полностью реализованы. Например, бурение скважины на пункте пропуска "Станица Луганская". Теперь идет техническая вода. Люди сейчас могут помыть руки недалеко от вагончика (Красного Креста)", - сказал он.Брюйнинкс отметил, что бурение скважины стало остро необходимым в связи с угрозой распространения на Луганщине коронавируса."Сейчас техническая вода – хорошее подспорье, чтобы помыть руки и удовлетворить какие-то санитарные нужды. Это помогает волонтерам (Общества Красного Креста ЛНР). Там (в районе вагончика) около пяти кранов", - сказал он.Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Республика с 23 марта закрыла единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская", при этом неоднократно организовывала для нуждавшихся в этом лиц переход через временно закрытый КПВВ. Глава ЛНР Леонид Пасечник 18 июня внес изменения в указ, касающийся порядка въезда в Республику лиц с подконтрольной Киеву территории, и снял ограничения на выезд на украинскую территорию.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".09 июля — Луганск