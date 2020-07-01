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Глава ЛНР инициировал ужесточение наказания за незаконный выброс мусора (ФОТО)

root Сегодня, 19:1520Новости
Глава ЛНР инициировал ужесточение наказания за незаконный выброс мусора (ФОТО)















Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР Леонид Пасечник инициировал внесение изменений в законодательство, которые существенно ужесточат наказание за незаконный выброс мусора. Об этом руководитель Республики сообщил на встрече с коллективом коммунального предприятия "Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление".
Он констатировал, что, согласно законодательству ЛНР, максимальный штраф за незаконный выброс мусора составляет всего около тысячи рублей.
"Я ставил задачу, чтобы как минимум ввели в положение по благоустройству городов конфискацию транспортного средства (на котором осуществлялся незаконный выброс мусора). Если мы сейчас поймаем таких нарушителей и изымем два, три автомобиля, то больше никто не захочет вывозить мусор в неположенное место", - рассказал Пасечник.
Глава ЛНР отметил, что также планируется существенно увеличить минимальные суммы штрафов за незаконный выброс мусора.
Пасечник сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и отправлен на рассмотрение Народного Совета ЛНР.
09 июля — Луганск

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