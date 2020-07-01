Глава ЛНР инициировал ужесточение наказания за незаконный выброс мусора (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник инициировал внесение изменений в законодательство, которые существенно ужесточат наказание за незаконный выброс мусора. Об этом руководитель Республики сообщил на встрече с коллективом коммунального предприятия "Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление".Он констатировал, что, согласно законодательству ЛНР, максимальный штраф за незаконный выброс мусора составляет всего около тысячи рублей."Я ставил задачу, чтобы как минимум ввели в положение по благоустройству городов конфискацию транспортного средства (на котором осуществлялся незаконный выброс мусора). Если мы сейчас поймаем таких нарушителей и изымем два, три автомобиля, то больше никто не захочет вывозить мусор в неположенное место", - рассказал Пасечник.Глава ЛНР отметил, что также планируется существенно увеличить минимальные суммы штрафов за незаконный выброс мусора.Пасечник сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и отправлен на рассмотрение Народного Совета ЛНР.09 июля — Луганск