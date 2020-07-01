Глава ЛНР в Краснодоне посетил предприятие по изготовлению изделий для пищепрома (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки в Краснодон ознакомился с работой предприятия по изготовлению изделий для пищевой промышленности. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Руководитель производства предприниматель Олег Ткаченко рассказал, что его предприятие смогло своими силами собрать специальную линию по изготовлению клипс и петель, применямых в пищевой промышленности, и сегодня успешно поставляет свою продукцию на рынки ЛНР и ДНР."Молодцы! На ровном месте организовали, сделали. Можем ведь, когда хотим, - поблагодарил Пасечник коллектив предприятия. - Я вижу выход из той сложной экономической ситуации, в которой на сегодняшний день находится наша Республика, возможно, в строительстве подобных небольших предприятий, которые достаточно производительны, будут производить рентабельную продукцию, которую мы сможем вывозить и в Белоруссию, и в Россию, и в дальнее зарубежье".Ткаченко обратился к главе Республики с просьбой дать возможность предприятиям предоставлять налоговую отчетность не ежемесячно, а ежеквартально.Глава Республики поручил своей администрации заняться этим вопросом и, если потребуется, выйти с инициативой о внесении соответствующих поправок в налоговое законодательство ЛНР."Безусловно, о мелких предпринимателях тоже забывать нельзя, поэтому обязательно подумаем и будем обязательно принимать какие-то решения, я думаю, мы примем это решение (об увеличении периода налоговой отчетности)", - сказал он.В ходе рабочей поездки глава ЛНР также встретился с коллективом коммунального предприятия "Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление". Работники предприятия задали главе ЛНР интересующие их вопросы, а также поблагодарили Пасечника за переданную ранее новую дорожную технику.09 июля — Луганск