Новая народная республика на юге Украины: СБУ заявила о задержании сепаратистов

«Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой “Запорожской народной республики”», — рассказывают в СБУ.

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила в Запорожье группу сепаратистов, которые распространяли материалы с призывами к созданию Запорожской народной республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 9 июля.По данным предварительного расследования, участники группы принадлежали к одному из «пророссийских радикальных движений, которое весной 2014 года пыталось создать на территории Запорожья так называемую ЗНР».В материалах указано, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье, злоумышленники выехали в Луганск, где помогали обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями силового блока ЛДНР.По заданию кураторов участники группы вернулись в Запорожье, где должны были расшатывать ситуацию в регионе и пропагандировать идеи Русской весны.Также уточняется, что во время обысков по месту жительства «злоумышленников» были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки ЛДНР и страны-агрессора, амуниция, сепаратистские и коммунистические символики.Открыто дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 436–1 УК Украины).источник