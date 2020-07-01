Синоптики прогнозируют днем 10 июля в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 10 июля будет колебаться от 12 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 9 июля до 21:00 10 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный и северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 июля метеорологи отмечали в 2017 году – плюс 7,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1953 году и составляла плюс 37,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 июля – 03:50, время захода – 21:03. Продолжительность светового дня составит 17 часов 13 минут.

По предварительному прогнозу, 11 июля осадков не ожидается, дневная температура воздуха поднимется на 2-4 градуса. Днем 12 июля местами пройдут небольшие дожди, температурный фон существенно не изменится.

09 июля — Луганск