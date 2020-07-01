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В центре Северодонецка автомобиль сбил 12 летнего велосипедиста. ФОТО

robot Вчера, 22:3023Новости
В центре Северодонецка автомобиль сбил 12 летнего велосипедиста. ФОТО
В г. Северодонецке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшим
На перекрестке пр. Химиков и пр. Центральный, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2108 и велосипеда, в результате маленький велосипедист получил телесные повреждения в виде перелома конечностей.
На месте ДТП следственно-оперативная группа установила, что 48-летний водитель автомобиля двигался по пр. Химиков, выполняя маневр поворота налево на пр. Центральный, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть.
Новости Региона - Сегодня, 22:05 35

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