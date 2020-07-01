Булава из фильма «Слуга народа» станет символом объединения Украины
Народные депутаты от большинства нашли ту самую булаву, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме, чтобы сделать ее «мостом дружбы» между регионами.
Реквизит из кинофильма, с которого началась партия «Слуга народа», разыскали руководители Донецкой областной парторганизации Владлен Неклюдов и Владимир Воронов.
«Мы нашли ту самую булаву, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме. Мы все помним этот символ государственности, символ нашей партии, — сказал Неклюдов. — Но эта булава символизирует еще и силу, политическую волю и объединение людей — все то, что стало основой деятельности президента».
По замыслу депутатов, булава будет передаваться от одной областной организации «Слуги народа» к другой. Начнется эта традиция с Донбасса, об этом сказал Владимир Воронов во время открытия офиса Донецкой областной парторганизации в Славянске.
«Мы хотим, чтобы вместе с этой булавой из региона в регион передавались ценности, которые декларирует президент, — сказал он. — И символично, что этот процесс начался с Донбасса, а эстафета переходит на Волынь. Это мост дружбы между востоком и западом Украины, символ объединения страны».
Владлен Неклюдов передал булаву своему коллеге Валерию Стернийчуку, руководителю Луцкой областной организации партии «Слуга народа».
«Очень важно то, что мы объединяемся, — сказал Стернийчук. — Не только Волынь и Донбасс, но и другие регионы. Мы объединяемся, чтобы решать все важнейшие проблемы. И мы справимся с этим — вместе». Новости Донецка - Сегодня, 22:01 61
Реквизит из кинофильма, с которого началась партия «Слуга народа», разыскали руководители Донецкой областной парторганизации Владлен Неклюдов и Владимир Воронов.
«Мы нашли ту самую булаву, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме. Мы все помним этот символ государственности, символ нашей партии, — сказал Неклюдов. — Но эта булава символизирует еще и силу, политическую волю и объединение людей — все то, что стало основой деятельности президента».
По замыслу депутатов, булава будет передаваться от одной областной организации «Слуги народа» к другой. Начнется эта традиция с Донбасса, об этом сказал Владимир Воронов во время открытия офиса Донецкой областной парторганизации в Славянске.
«Мы хотим, чтобы вместе с этой булавой из региона в регион передавались ценности, которые декларирует президент, — сказал он. — И символично, что этот процесс начался с Донбасса, а эстафета переходит на Волынь. Это мост дружбы между востоком и западом Украины, символ объединения страны».
Владлен Неклюдов передал булаву своему коллеге Валерию Стернийчуку, руководителю Луцкой областной организации партии «Слуга народа».
«Очень важно то, что мы объединяемся, — сказал Стернийчук. — Не только Волынь и Донбасс, но и другие регионы. Мы объединяемся, чтобы решать все важнейшие проблемы. И мы справимся с этим — вместе». Новости Донецка - Сегодня, 22:01 61
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