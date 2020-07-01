«Красный Крест» улучшил условия для прохождения КПВВ «Станица Луганская»
Международный Комитет Красного Креста (МККК) реализовал проект по бурению скважины для обеспечения технической водой людей, пересекающих линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».
Об этом заявил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс.
«Некоторые проекты у нас (в 2020 году уже) полностью реализованы. Например, бурение скважины на пункте пропуска «Станица Луганская». Теперь идет техническая вода. Люди сейчас могут помыть руки недалеко от вагончика Красного Креста», — сказал он.
Брюйнинкс отметил, что бурение скважины стало остро необходимым в связи с угрозой распространения на Луганщине коронавируса.
«Сейчас техническая вода — хорошее подспорье, чтобы помыть руки и удовлетворить какие-то санитарные нужды. Это помогает волонтерам Общества Красного Креста. Там в районе вагончика около пяти кранов», — сказал он. Удобный город - Сегодня, 05:27 103
Об этом заявил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс.
«Некоторые проекты у нас (в 2020 году уже) полностью реализованы. Например, бурение скважины на пункте пропуска «Станица Луганская». Теперь идет техническая вода. Люди сейчас могут помыть руки недалеко от вагончика Красного Креста», — сказал он.
Брюйнинкс отметил, что бурение скважины стало остро необходимым в связи с угрозой распространения на Луганщине коронавируса.
«Сейчас техническая вода — хорошее подспорье, чтобы помыть руки и удовлетворить какие-то санитарные нужды. Это помогает волонтерам Общества Красного Креста. Там в районе вагончика около пяти кранов», — сказал он. Удобный город - Сегодня, 05:27 103
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