Курс валют в Луганске на 10 июля
Государственный банк информирует о том, что с 10 июля 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
70,8800 рубля
1 ЕВРО
80,4134 рубля
10 украинских гривен
26,3252 рубля
Вчера, 9 июля курс основных валют был таким:
1 доллар США
71,2379 рубля
1 ЕВРО
80,4062 рубля
10 украинских гривен
26,4326 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 179
1 доллар США
70,8800 рубля
1 ЕВРО
80,4134 рубля
10 украинских гривен
26,3252 рубля
Вчера, 9 июля курс основных валют был таким:
1 доллар США
71,2379 рубля
1 ЕВРО
80,4062 рубля
10 украинских гривен
26,4326 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 179
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