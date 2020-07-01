Более 2,2 тыс. пожаров произошло в экосистеме на территории ЛНР с начала года – МЧС

Более 2,2 тыс. пожаров произошло в экосистеме на территории Республики с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"С начала года в экосистеме ЛНР зафиксирован уже 2241 пожар", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Республике сохраняется наивысший, 5-й, класс пожарной опасности.

"В таких условиях достаточно одной искры, чтобы огонь в считанные минуты охватил огромные пространства и подобрался к домам, полям, лесам", - подчеркнули в МЧС.

Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар информировал, что с начала года в ЛНР произошло более трех тыс. пожаров, огнем уничтожено 350 га полей зерновых культур.

Он сообщал, что МЧС ЛНР располагает достаточным количеством сил и средств для ликвидации пожаров на территории Республики, кроме того, ряд гарнизонов МЧС ЛНР перешли на усиленный вариант несения службы для оперативной ликвидации пожаров.

Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР продлил действие пятого, высшего, класса пожарной опасности до 12 июля. Пятый класс пожарной опасности в Республике был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем несколько раз продлевался.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя – засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

10 июля — Луганск