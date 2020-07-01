В Луганске за незаконный выброс мусора будут конфисковывать автомобиль



Об этом сообщил Леонид Пасечник на встрече с работниками «Краснодонского дорожно-эксплуатационного управления».

Пасечник отметил, что, сейчас максимальный штраф за незаконный выброс мусора составляет всего около тысячи рублей.

«Я ставил задачу, чтобы как минимум ввели в положение по благоустройству городов конфискацию транспортного средства на котором осуществлялся незаконный выброс мусора. Если мы сейчас поймаем таких нарушителей и изымем два, три автомобиля, то больше никто не захочет вывозить мусор в неположенное место», — рассказал Пасечник.

Л.Пасечник отметил, что также планируется существенно увеличить минимальные суммы штрафов за незаконный выброс мусора.

Пасечник сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и отправлен на рассмотрение депутатов.

Удобный город - Сегодня, 07:33 228 В Луганске существенно ужесточат наказание за незаконный выброс мусора.Об этом сообщил Леонид Пасечник на встрече с работниками «Краснодонского дорожно-эксплуатационного управления».Пасечник отметил, что, сейчас максимальный штраф за незаконный выброс мусора составляет всего около тысячи рублей.«Я ставил задачу, чтобы как минимум ввели в положение по благоустройству городов конфискацию транспортного средства на котором осуществлялся незаконный выброс мусора. Если мы сейчас поймаем таких нарушителей и изымем два, три автомобиля, то больше никто не захочет вывозить мусор в неположенное место», — рассказал Пасечник.Л.Пасечник отметил, что также планируется существенно увеличить минимальные суммы штрафов за незаконный выброс мусора.Пасечник сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и отправлен на рассмотрение депутатов.Удобный город - Сегодня, 07:33 228

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