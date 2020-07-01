В ВОЗ допустили возврат части ограничений в России из-за коронавируса

Фото: АГН «Москва» / © Киселев СергейПредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости не исключила, что в стране могут вновь ввести некоторые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.Отвечая на вопрос о рисках возвращения некоторых запретов, Вуйнович заявила, «что, если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет».Она отметила, что риск возвращения ограничений будет сохраняться до появления вакцины или лекарства против COVID-19.