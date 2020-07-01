Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 11 июля
Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 11 июля, посещать их можно только в защитной маске из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в финучреждении.
"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 11 июля 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 11 июля 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Шелкового, 1
8-30 - 16-00
2
Луганск
кв. 50 лет Октября, 4в
8-30 - 16-00
3
Луганск
ул. Чапаева, 62
8-30 - 16-00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Гмыри, 29
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ткаленко, 6
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
ул. П. Котова, 1а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Хрустальское шоссе, 10
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 11,8 млн, из них более 545 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 555 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
10 июля — Луганск
"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 11 июля 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 11 июля 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Шелкового, 1
8-30 - 16-00
2
Луганск
кв. 50 лет Октября, 4в
8-30 - 16-00
3
Луганск
ул. Чапаева, 62
8-30 - 16-00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Гмыри, 29
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ткаленко, 6
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
ул. П. Котова, 1а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Хрустальское шоссе, 10
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 11,8 млн, из них более 545 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 555 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
10 июля — Луганск
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