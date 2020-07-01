В Луганске на улице сработало неустановленное взрывное устройство. Есть пострадавшие



Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП произошло в поселке Тополиный, на улице Тополиной у дома № 23.

«Вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы получили три человека: мужчины 1979, 1980 и 1981 гг.р. Автомобилями «скорой помощи» два пострадавших в средней степени тяжести и мужчина 1981 г.р. в тяжелой степени тяжести доставлены в ЛГМБ №1. По факту происшествия ведется следствие», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 10:10 220 Вчера днем, 9 июня, около 13.40 по местному времени в городе Александровск, который теперь входит в административные границы Луганска, сработало неустановленное взрывное устройство.Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП произошло в поселке Тополиный, на улице Тополиной у дома № 23.«Вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы получили три человека: мужчины 1979, 1980 и 1981 гг.р. Автомобилями «скорой помощи» два пострадавших в средней степени тяжести и мужчина 1981 г.р. в тяжелой степени тяжести доставлены в ЛГМБ №1. По факту происшествия ведется следствие», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 10:10 220

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