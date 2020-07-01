Откровенный разговор

Жаркое выдалось лето, очень жаркое. Жаркое даже не по причине аномально высоких температур. Высокий градус задают события, которые охватывают то одно, то другое государство. Вот и Украина не стала исключением. Политический бомонд данного молодого и почти независимого государства буквально раскален до предела по причине активности всего лишь одного политика – депутата Верховной рады Андрея Деркача, который вдруг взял и начал публиковать записи телефонных переговоров представителей предыдущего руководства страны.Самым громким событием, которое проливает свет на особенности взаимоотношений руководства двух государств – России и Украины, безо всякого сомнения является публикация расшифровки телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, произошедшего еще в далеком 2015 году. Украинские политики и представители определенной части населения буквально возмущены тем, как любезно беседовал Порошенко с президентом «страны-агрессора» спустя каких-то два месяца после трагических событий, которые вошли в историю Украины под названием «Дебальцевский котел». Лично я даже не хочу комментировать эту тему, так как Порошенко априори не мог разговаривать с президентом России в каком-то другом тоне. Рангом не вышел.Но Деркач выбросил в эфир не только запись разговора Порошенко с Путиным, но и запись телефонных переговоров президента Украины с вице-президентом США Джо Байденом, которые состоялись годом позже. Именно эта запись заслуживает особого внимания, так как проливает свет на некоторые события, от участия в которых официальный Киев до последнего дня яростно открещивался.В августе 2016 года на территории Крыма были обезврежены две диверсионные группы, попавшие на полуостров с территории Украины. Ликвидация диверсантов не пришла без потерь со стороны российских спецслужб, и данный случай вызвал некий политический резонанс, который в свою очередь грозил Украине репутационными потерями.Даже невзирая на признательные показания двух задержанных диверсантов, которые рассказали о том, что в состав групп входили действующие офицеры разведки Украины, политическое и военное руководство страны всячески отрицало свою причастность к подготовке диверсий на территории полуострова. Несмотря на то, что Россия на всех международных площадках обвинила Украину в попытке терактов на территории Крыма, а президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы не исполнять Минские соглашения, Украина не понесла какой-либо ответственности за содеянное, так как мировое сообщество устроила версия о непричастности Киева к данным событиям. Всех как-то устроила история о том, что стрельба на границе России и Украины была обусловлена попыткой российских военнослужащих, дезертиров, покинувших свою часть, прорваться в Украину. В общем, Порошенко назвал данные ФСБ "фантазиями", а секретарь СНБО Александр Турчинов "провокационным бредом", даже озвучив смелое предположение, что перестрелку между собой устроили пьяные российские военные. Но рано или поздно все тайное становится явным, и вот буквально на днях нам стало известно о том, что данная диверсия была спланирована и реализована военной разведкой Украины.Итак, попытка проведения диверсионной операции на территории Крыма в августе 2016 года действительно имела место быть. Это первое, что мы услышали из записи разговора Байдена и Порошенко. Американцы знали о планах официального Киева провести диверсию на территории российского Крыма и якобы даже предупреждали руководство военной разведки Украины «относительно категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России». Это второе. Ну и третье – в разговоре с Байденом Порошенко не отрицал тот факт, что данные события были действительно спланированы и реализованы украинскими военными. Нет, конечно, Петр Порошенко покаялся и сообщил о том, что «принял важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем». Ну и объяснил, что не увольняет с должности «начальника главного управления разведки, поскольку кто угодно может толковать это как признание ответственности».Никто никогда не питал особых иллюзий по поводу методов борьбы за «территориальную целостность», которые практикует официальный Киев с 2014 года. Диверсии, убийства мирного населения, внесудебные казни, пытки и истязания – все это стало обыденностью именно в бытность правления Петра Порошенко. И если раньше это списывалось на неких мифических «патриотов Украины», которые действовали независимо от официального политического и военного руководства страны, то после публикации данных переговоров, переговоров президента Украины и вице-президента США, все встало на свои места. Порошенко знал о многом, многое согласовывал и, соответственно, за многое ответственен.Но вот в чем вопрос. А почему официальное руководство США, зная о деятельности украинских военных на территории Крыма, не осудило данные деяния и не потребовало у Киева официальных объяснений, выходящих за рамки приватных телефонных переговоров? Разве это не терроризм, который именно руководством США объявлен «угрозой для мира №1»?Алексей Зотье