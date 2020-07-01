Откровенный разговор
Жаркое выдалось лето, очень жаркое. Жаркое даже не по причине аномально высоких температур. Высокий градус задают события, которые охватывают то одно, то другое государство. Вот и Украина не стала исключением. Политический бомонд данного молодого и почти независимого государства буквально раскален до предела по причине активности всего лишь одного политика – депутата Верховной рады Андрея Деркача, который вдруг взял и начал публиковать записи телефонных переговоров представителей предыдущего руководства страны.
Самым громким событием, которое проливает свет на особенности взаимоотношений руководства двух государств – России и Украины, безо всякого сомнения является публикация расшифровки телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, произошедшего еще в далеком 2015 году. Украинские политики и представители определенной части населения буквально возмущены тем, как любезно беседовал Порошенко с президентом «страны-агрессора» спустя каких-то два месяца после трагических событий, которые вошли в историю Украины под названием «Дебальцевский котел». Лично я даже не хочу комментировать эту тему, так как Порошенко априори не мог разговаривать с президентом России в каком-то другом тоне. Рангом не вышел.
Но Деркач выбросил в эфир не только запись разговора Порошенко с Путиным, но и запись телефонных переговоров президента Украины с вице-президентом США Джо Байденом, которые состоялись годом позже. Именно эта запись заслуживает особого внимания, так как проливает свет на некоторые события, от участия в которых официальный Киев до последнего дня яростно открещивался.
В августе 2016 года на территории Крыма были обезврежены две диверсионные группы, попавшие на полуостров с территории Украины. Ликвидация диверсантов не пришла без потерь со стороны российских спецслужб, и данный случай вызвал некий политический резонанс, который в свою очередь грозил Украине репутационными потерями.
Даже невзирая на признательные показания двух задержанных диверсантов, которые рассказали о том, что в состав групп входили действующие офицеры разведки Украины, политическое и военное руководство страны всячески отрицало свою причастность к подготовке диверсий на территории полуострова. Несмотря на то, что Россия на всех международных площадках обвинила Украину в попытке терактов на территории Крыма, а президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы не исполнять Минские соглашения, Украина не понесла какой-либо ответственности за содеянное, так как мировое сообщество устроила версия о непричастности Киева к данным событиям. Всех как-то устроила история о том, что стрельба на границе России и Украины была обусловлена попыткой российских военнослужащих, дезертиров, покинувших свою часть, прорваться в Украину. В общем, Порошенко назвал данные ФСБ "фантазиями", а секретарь СНБО Александр Турчинов "провокационным бредом", даже озвучив смелое предположение, что перестрелку между собой устроили пьяные российские военные. Но рано или поздно все тайное становится явным, и вот буквально на днях нам стало известно о том, что данная диверсия была спланирована и реализована военной разведкой Украины.
Итак, попытка проведения диверсионной операции на территории Крыма в августе 2016 года действительно имела место быть. Это первое, что мы услышали из записи разговора Байдена и Порошенко. Американцы знали о планах официального Киева провести диверсию на территории российского Крыма и якобы даже предупреждали руководство военной разведки Украины «относительно категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России». Это второе. Ну и третье – в разговоре с Байденом Порошенко не отрицал тот факт, что данные события были действительно спланированы и реализованы украинскими военными. Нет, конечно, Петр Порошенко покаялся и сообщил о том, что «принял важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем». Ну и объяснил, что не увольняет с должности «начальника главного управления разведки, поскольку кто угодно может толковать это как признание ответственности».
Никто никогда не питал особых иллюзий по поводу методов борьбы за «территориальную целостность», которые практикует официальный Киев с 2014 года. Диверсии, убийства мирного населения, внесудебные казни, пытки и истязания – все это стало обыденностью именно в бытность правления Петра Порошенко. И если раньше это списывалось на неких мифических «патриотов Украины», которые действовали независимо от официального политического и военного руководства страны, то после публикации данных переговоров, переговоров президента Украины и вице-президента США, все встало на свои места. Порошенко знал о многом, многое согласовывал и, соответственно, за многое ответственен.
Но вот в чем вопрос. А почему официальное руководство США, зная о деятельности украинских военных на территории Крыма, не осудило данные деяния и не потребовало у Киева официальных объяснений, выходящих за рамки приватных телефонных переговоров? Разве это не терроризм, который именно руководством США объявлен «угрозой для мира №1»?
Алексей Зотье
Самым громким событием, которое проливает свет на особенности взаимоотношений руководства двух государств – России и Украины, безо всякого сомнения является публикация расшифровки телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, произошедшего еще в далеком 2015 году. Украинские политики и представители определенной части населения буквально возмущены тем, как любезно беседовал Порошенко с президентом «страны-агрессора» спустя каких-то два месяца после трагических событий, которые вошли в историю Украины под названием «Дебальцевский котел». Лично я даже не хочу комментировать эту тему, так как Порошенко априори не мог разговаривать с президентом России в каком-то другом тоне. Рангом не вышел.
Но Деркач выбросил в эфир не только запись разговора Порошенко с Путиным, но и запись телефонных переговоров президента Украины с вице-президентом США Джо Байденом, которые состоялись годом позже. Именно эта запись заслуживает особого внимания, так как проливает свет на некоторые события, от участия в которых официальный Киев до последнего дня яростно открещивался.
В августе 2016 года на территории Крыма были обезврежены две диверсионные группы, попавшие на полуостров с территории Украины. Ликвидация диверсантов не пришла без потерь со стороны российских спецслужб, и данный случай вызвал некий политический резонанс, который в свою очередь грозил Украине репутационными потерями.
Даже невзирая на признательные показания двух задержанных диверсантов, которые рассказали о том, что в состав групп входили действующие офицеры разведки Украины, политическое и военное руководство страны всячески отрицало свою причастность к подготовке диверсий на территории полуострова. Несмотря на то, что Россия на всех международных площадках обвинила Украину в попытке терактов на территории Крыма, а президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы не исполнять Минские соглашения, Украина не понесла какой-либо ответственности за содеянное, так как мировое сообщество устроила версия о непричастности Киева к данным событиям. Всех как-то устроила история о том, что стрельба на границе России и Украины была обусловлена попыткой российских военнослужащих, дезертиров, покинувших свою часть, прорваться в Украину. В общем, Порошенко назвал данные ФСБ "фантазиями", а секретарь СНБО Александр Турчинов "провокационным бредом", даже озвучив смелое предположение, что перестрелку между собой устроили пьяные российские военные. Но рано или поздно все тайное становится явным, и вот буквально на днях нам стало известно о том, что данная диверсия была спланирована и реализована военной разведкой Украины.
Итак, попытка проведения диверсионной операции на территории Крыма в августе 2016 года действительно имела место быть. Это первое, что мы услышали из записи разговора Байдена и Порошенко. Американцы знали о планах официального Киева провести диверсию на территории российского Крыма и якобы даже предупреждали руководство военной разведки Украины «относительно категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России». Это второе. Ну и третье – в разговоре с Байденом Порошенко не отрицал тот факт, что данные события были действительно спланированы и реализованы украинскими военными. Нет, конечно, Петр Порошенко покаялся и сообщил о том, что «принял важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем». Ну и объяснил, что не увольняет с должности «начальника главного управления разведки, поскольку кто угодно может толковать это как признание ответственности».
Никто никогда не питал особых иллюзий по поводу методов борьбы за «территориальную целостность», которые практикует официальный Киев с 2014 года. Диверсии, убийства мирного населения, внесудебные казни, пытки и истязания – все это стало обыденностью именно в бытность правления Петра Порошенко. И если раньше это списывалось на неких мифических «патриотов Украины», которые действовали независимо от официального политического и военного руководства страны, то после публикации данных переговоров, переговоров президента Украины и вице-президента США, все встало на свои места. Порошенко знал о многом, многое согласовывал и, соответственно, за многое ответственен.
Но вот в чем вопрос. А почему официальное руководство США, зная о деятельности украинских военных на территории Крыма, не осудило данные деяния и не потребовало у Киева официальных объяснений, выходящих за рамки приватных телефонных переговоров? Разве это не терроризм, который именно руководством США объявлен «угрозой для мира №1»?
Алексей Зотье
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