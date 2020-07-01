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Более 1,1 тыс. жителей Луганска остались без света из-за аварии на подстанции – МЧС

root Сегодня, 11:3012Новости
Более 1,1 тыс. жителей Луганска остались без света из-за аварии на подстанции – МЧС
Более 1,1 тыс. жителей в восточной части Луганска остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В результате аварийного отключения двух присоединений 10 кВ от подстанции "Вергунская" без электроснабжения остались 1 119 абонентов в кварталах Восточный, Гагарина и Якира", - говорится в сообщении.
10 июля — Луганск

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