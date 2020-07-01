Восточные кварталы Луганска остались без электричества из-за аварии
Более 1,1 тыс. жителей в восточной части Луганска остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В результате аварийного отключения двух присоединений 10 кВ от подстанции «Вергунская» без электроснабжения остались 1 119 абонентов в кварталах Восточный, Гагарина и Якира», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 11:00 243
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В результате аварийного отключения двух присоединений 10 кВ от подстанции «Вергунская» без электроснабжения остались 1 119 абонентов в кварталах Восточный, Гагарина и Якира», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 11:00 243
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