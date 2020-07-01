В Луганске за сутки зарегистрированы 4 новых случая заражения коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 555», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 479 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 158
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 555», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 479 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 158
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