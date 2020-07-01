ВСУ за неделю разместили 31 единицу техники в жилмассивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики за неделю разместили 31 единицу техники в жилых массивах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и объектах гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольных Украине", - сказал он.

Так, за неделю установлено нахождение одного бронетранспортера (БТР) и трех боевых бронированных машин (ББМ) в Попасной; шести ББМ – в поселке Новотошковское; одного БТР и двух ББМ – в Станице Луганской; одной боевой машины пехоты (БМП) – в поселке Врубовка; двух боевых разведывательно-дозорных машин – в Троицком; четырех БМП-2 – в селе Крымское; пяти ББМ – в поселке Нижнее; шести ББМ – в хуторе Причепиловка.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 июля — Луганск