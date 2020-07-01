Представители властей ЛНР поздравили со 100-летием заслуженную артистку УССР (ФОТО)

Представители администрации главы ЛНР и сферы культуры навестили луганчанку, заслуженную артистку УССР Анну Некряч, которой сегодня исполнилось 100 лет. Об этом из дома именинницы передает корреспондент ЛИЦ.Гости поздравили юбиляршу с днем рождения и вручили от главы Республики сладкие подарки и именной сертификат на 25 тыс. рублей."Очень приятно, что на территории нашей Республики живут люди, которые доживают до столь преклонных лет. Мы должны искать секреты их долголетия, и, я уверена, что эти секреты – это доброта, оптимизм, крепкая хорошая семья, которая окружает именинника", - сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.Она подчеркнула, что если все будут стремиться к сохранению данных ценностей, то долгожителей в Республике будет гораздо больше."Глава Республики с большим вниманием относится к таким людям, которые достигли таких преклонных лет, при этом сохранили такую жизненную активность и у них есть не только семья, но и коллеги, которые помнят и чествуют своих соратников и наставников", - рассказала Филиппова.Советник главы ЛНР вместе с подарками также вручила имениннице памятный знак "75 лет Победы"."Учитывая, что ваш 100-летний юбилей совпал с этим замечательным годом 75-летия Великой Победы, то от главы ЛНР мы на память дарим вам юбилейную медаль", - отметила она.Директор театра имени Луспекаева Галина Михайлюк-Филиппова сказала юбилярше "слова огромной благодарности от всех, кто трудится на лоне культуры и искусства".Директор театра также зачитала поздравительный адрес от имени министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрия Сидорова."100 лет - это золотой возраст. За все эти годы взлетов и стремлений, заслуг и побед, упорства и труда вы достойно являлись свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших уклад жизни, при этом оставались сильным человеком", - говорится в поздравительном адресе.Некряч также поздравил директор столичного академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной заслуженный деятель искусств ЛНР Виталий Балджи. В течение дня юбиляршу обещают навестить еще многие представители учреждений культуры и искусств Республики.Артистка, несмотря на пошатнувшееся здоровье, остается жизнерадостным и оптимистично настроенным человеком."Я благодарю всех. Спасибо за подарки, спасибо за внимание! Спасибо Богу, что есть эти люди, которые маленькое добро приносят, дарят радость. Спасибо администрации, спасибо вам, ребята родные. Храни вас всех Господь", - поблагодарила гостей именинница.Анна Ивановна Некряч родилась в 1920 году, свою жизнь она посвятила Луганскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру, где проработала более 50 лет. В 1960 году получила почетное звание заслуженной артистки УССР.10 июля — Луганск