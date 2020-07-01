"Республиканские цифровые коммуникации" объявили конкурс детских рисунков

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Республиканские цифровые коммуникации" (РЦК) объявило конкурс детских рисунков "РЦК глазами ребенка". Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР."Задание участникам конкурса – нарисовать рисунок с логотипом компании "РЦК", - говорится в сообщении.В Минкомсвязи уточнили, что рисунок должен быть выполнен исключительно фломастерами, а участникам необходимо сохранить оригинал работы для дальнейшей печати."Приз за первое место - размещение рисунка ребенка на билбордах города Луганска и на официальном сайте ГУП ЛНР "РЦК", а также сладкий подарок", - добавили в ведомстве.Все желающие до 15 августа смогут загрузить свои работы в альбом группы РЦК в социальной сети "ВКонтакте", среди которых оргкомитет выберет пять лучших. А победитель будет определен путем онлайн-голосования, которое пройдет до 1 сентября.Вопросы по поводу конкурса можно направить в группу РЦК "ВКонтакте".10 июля — Луганск