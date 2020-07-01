Луганские спасатели сняли с семиметрового дерева забравшихся за абрикосами девочек

Луганские спасатели помогли спуститься с семиметрового дерева забравшимся на него за абрикосами девочкам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.Инцидент произошел в столичном квартале Волкова, где залезшие на высокое дерево и нарвавшие с него абрикосов девочки не смогли спуститься самостоятельно, испугались и обратились за помощью в службу 101."Девочки лет 10-11 сидели на самой верхушке семиметрового дерева и громко плакали. Решено было установить трехколенную выдвижную лестницу. Перед этим начальник караула Владимир Голубев сам взобрался на дерево, чтобы успокоить и поддержать детей. Затем их по очереди спустили по лестнице, в чем им помогал старший пожарный Дмитрий Фролов", - говорится в сообщении.В МЧС отметили, что в результате спасательной операции, занявшей около 10 минут, дети "отделались только испугом".10 июля — Луганск