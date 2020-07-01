Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

«Первое — мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даём в сообщениях пресс-службы», — сказал он.

«И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

Фото: РИА НовостиВ Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.Во вторых, отметил он, ему не известно о том, что «такой разговор мог иметь место».9 июля депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции обнародовал запись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным. По его словам, запись разговора, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года, ему передали «журналисты-расследователи, имеющие всю информацию». Деркач заявил, что «эти документы переданы уже сегодня в правоохранительные органы».В партии Порошенко публикацию назвали фейком.