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Фургал арестован по делу об убийствах

root Сегодня, 15:150Новости
Фургал арестован по делу об убийствах
Фото: © АГН «Москва»
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах, передает RT.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Ранее сообщалось, что Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.
Вопрос о заключении чиновника под стражу рассматривался в закрытом режиме. По словам следователя, фигуранты уголовного дела получили угрозы.
9 июля Фургалу предъявили обвинение. По данным следствия, он причастен к организации убийств предпринимателей.

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