Фургал арестован по делу об убийствах

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Фото: © АГН «Москва»Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах, передает RT.Ранее сообщалось, что Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.Вопрос о заключении чиновника под стражу рассматривался в закрытом режиме. По словам следователя, фигуранты уголовного дела получили угрозы.9 июля Фургалу предъявили обвинение. По данным следствия, он причастен к организации убийств предпринимателей.