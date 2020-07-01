МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

«Грузинская сторона ещё раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Фото: ReutersУкраинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, передает RT.На встрече было отмечено, что «подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран».Ранее сообщалось, что Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявил, что не признаёт законными нынешние грузинские власти.В мае Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.