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МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

root Сегодня, 15:150Новости
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Фото: Reuters
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, передает RT.
«Грузинская сторона ещё раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На встрече было отмечено, что «подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
Ранее сообщалось, что Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявил, что не признаёт законными нынешние грузинские власти.
В мае Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

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