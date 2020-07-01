Народный Совет ввел уголовную ответственность за хулиганские действия на транспорте

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и статью 154 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Республики".

"В целях повышения гарантий безопасности граждан Уголовный кодекс ЛНР дополнен новой статьей 3271, которая устанавливает уголовную ответственность за действия, совершаемые из хулиганских побуждений и угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств", – рассказал депутат Олег Дадонов.

Он пояснил, что "хулиганские действия, совершенные на транспортных средствах и в отношении лиц, управляющих транспортными средствами, являются одним из факторов, которые создают повышенную потенциальную и реальную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства".

"Кроме того, законом выделяется в отдельную часть новой статьи квалифицирующий признак действий, совершаемых из хулиганских побуждений, которые угрожают безопасности эксплуатации на железнодорожном, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования", – добавил депутат.

Он проинформировал, что принятым законом также вносятся соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс ЛНР в части определения подследственности.

10 июля — Луганск