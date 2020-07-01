Парламент внес изменения в закон о нормативных правовых актах в части их опубликования

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О нормативных правовых актах в Луганской Народной Республике".

Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан проинформировала, что проект закона разработан по поручению Леонида Пасечника.

"Документом вносятся изменения в статью 1 закона, определяющую понятие "официальное опубликование (обнародование) нормативного правового акта". В пункте 12 статьи 1 действующей редакции закона указывается на опубликование исключительно полного текста нормативного правового акта, что не отвечает интересам государственной безопасности Республики и вступает в противоречие с предписанием части 3 статьи 17 закона, предусматривающей опубликование нормативного правового акта лишь в части, не содержащей сведения, которые составляют государственную или иную охраняемую законом тайну", – рассказала она.

Галан уточнила, что "кроме того, согласно принятому закону, в данном случае указывается на опубликование (размещение) документа в официальных периодических печатных изданиях, интернет-ресурсах и исключается указание на "другие средства массовой информации".

Представитель главы ЛНР в Народном Совете добавила, что "изменения, внесенные в статьи 9, 11, 15, направлены на устранение отдельных внутренних противоречий и ошибок юридико-технического характера".

10 июля — Луганск